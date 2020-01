Après avoir remporté deux combats, le Visétois de 19 ans a poussé l’Italien Fabio Basile, champion olympique -73 kg, à la prolongation. Avec Gaby Willems, il est l'éclaircie dans le clan belge, à Tel Aviv...

Malik Umayev n’a pas failli à sa réputation, ce vendredi, à Tel Aviv. Le jeune Visétois (19 ans) est un dur à cuire ! Engagé en -73 kg pour la deuxième fois en Grand Prix, Malik a remporté deux combats, face au Portugais Fernandes et au Hongrois Ungvari, avant de pousser l’Italien Basile à la prolongation !

Le parcours de notre compatriote a donc débuté face à un judoka d’un an son aîné et se situant plus ou moins au même rang dans la hiérarchie mondiale. Comme d’habitude, Malik a d’abord jaugé son adversaire avant de placer un mouvement-éclair, emmenant Fernandes sur le dos.

Ensuite, ce fut tout un contraste puisque Umayev se retrouvait face à Miklos Ungvari, l’aîné des deux frères (39 ans !), une fameuse expérience et un sacré palmarès avec un titre de vice-champion olympique (-66 kg) en 2012, à Londres… Mais le jeune Belge ne se laissa pas du tout impressionner.

Une fois de plus, peu après la mi-combat, Malik plaça une formidable mouvement, soulevant le Hongrois qui tenta de se rattraper, mais retomba sur le flanc… Waza-ari ! Un avantage que le Visétois conserva pour avoir le droit de défier Fabio Basile. Face au champion olympique en titre, la tâche fut beaucoup plus délicate, mais Malik Umayev n’eut vraiment rien à se reprocher…





-73 kg

Opposé au jeune Israélien Levin, 20 ans, qui effectuait ses débuts sur la scène internationale seniors, Dirk Van Tichelt a été cueilli à froid. L’Anversois de 35 ans s’est, en effet, laissé surprendre après une minute et demi de combat avant de tout tenter pour rétablir la situation. Mais son jeune adversaire a résisté, y compris à une clé de bras, pour s’offrir une victoire de prestige face à notre médaillé de bronze olympique. S’il veut se qualifier pour les Jeux de Tokyo, Dirk sait qu’il ne peut plus se contenter de la manière. Place aux résultats !



-81 kg

Énorme frustration pour Sami Chouchi, littéralement sorti par l’arbitre à une dizaine de secondes de la fin de son combat face au Sud-Coréen Lee. Celui-ci a tout mis en œuvre pour empêcher le Bruxellois de développer son judo, ne pensant qu’à s’accrocher à ses manches ! Et les deux premières pénalités tombèrent des… deux côtés, si bien qu’on s’orientait vers la prolongation quand Sami fut encore sanctionné pour non-combativité. Son incrédulité à la vue de la décision de l’arbitre en disait long sur sa légitime déception…



-70 kg

Tirage au sort délicat pour Gaby Willems et Roxane Taeymans, même si celle-ci était exemptée du premier tour… Et prestation très encourageante de la Liégeoise, même si celle-ci ne se contentera pas de ce constat. Opposée à la Britannique Howell, Gaby a renversé la situation après avoir été menée d’un waza-ari et d’une pénalité, terminant par une immobilisation. Retrouvant, ensuite, l’Autrichienne Polleres, qui l’avait battue à trois reprises en 2018, Gaby a bien résisté, mais a fini par être poussée au sol sur le dos après 2’41.

Face à l’Allemande Scoccimarro, Roxane a, elle, tout tenté pour déstabiliser son adversaire. Mais celle-ci a brillamment résisté. Finalement, l’Anversoise s’est quand même laissée surprendre sur un mouvement de sa rivale qui l’a littéralement retournée au sol…