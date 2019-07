L'ancien champion du monde et d'Europe de judo le Britannique Craig Fallon est décédé à l'âge de 36 ans.

Sa mort a été confirmée par la police britannique aux médias britanniques mardi. Fallon avait disparu depuis deux jours et a été retrouvé mort lundi sur le Wrekin, une colline en pleine nature dans le comté du Shropshire.

La cause du décès n'est pas encore connue, mais selon la police, il ne s'agit pas d'un décès suspect.

Fallon est devenu champion du monde dans cette catégorie des moins de 60 kg, en 2005 et un an plus tard champion d'Europe. En 2003, l'Anglais était déjà devenu vice-champion du monde et vice-champion d'Europe.

Il a participé deux fois aux Jeux Olympiques, avec la septième place aux Jeux de Pékin en 2008 comme meilleur résultat.

En 2011, il a mis un terme à sa carrière sportive et est devenu entraîneur. Il était devenu en 2019 responsable des entraîneurs de la fédération galloise de judo.