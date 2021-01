Matthias Casse et Toma Nikiforov se souviendront sans doute longtemps de cette dernière semaine de janvier 2021. Arrivés dimanche soir en Autriche pour le stage de Mittersill, après un voyage de 800 km, ils ont dû ranger leurs kimonos et plier bagages dès mercredi matin. En cause : plusieurs cas de Covid-19 parmi les… moniteurs de ski du village qui n’ont pas respecté les mesures sanitaires et ont été testés positifs.

Face au risque de contaminations, les autorités ont tout annulé dans la région, menaçant même la Fédération autrichienne de lui couper ses subventions en cas de non-respect des directives. Du coup, Matthias, Toma et les nôtres (mais aussi les 200 judokas, en provenance de 13 pays) ont été obligés de reprendre leurs minibus pour rentrer en Belgique avant de… repartir à Cologne ! "Nous nous sommes entraînés deux jours et demi en Autriche, puis nous avons dû rentrer. La faute à ces quelques moniteurs de ski, sortis de leur bulle et ayant contracté le virus. Heureusement, nous nous sommes arrangés avec le coach de l’équipe d’Allemagne pour pouvoir venir nous entraîner à Cologne !", explique Damiano Martinuzzi.

Le voyage de retour en Belgique s’est transformé en parcours du combattant pour Casse, Nikiforov et Cie.

"Nous avons été contrôlés à la frontière entre l’Autriche et l’Allemagne. Ils nous ont demandé nos tests Covid. Heureusement, nous en avions passé encore un juste avant de quitter Mittersill ! D’autant que, vingt minutes plus tard, nous avons été arrêtés par une voiture de police banalisée. Re-contrôle des passeports et, surtout, des tests à l’intérieur des deux minibus aux plaques belges. Nous sommes finalement rentrés en soirée pour passer la nuit de mercredi à jeudi au calme à la maison avant de reprendre la route pour Cologne."

Cette fois, en voiture personnelle ! Car, en Allemagne, il est interdit de se déplacer à plus d’une famille ou bulle par véhicule. "Matthias a voyagé avec son frère Jeroen, Toma avec moi alors que Karel Foubert, Pieter Van Dyck et Mark Van der Ham ont roulé seuls. Pas évident, même si Cologne est heureusement moins loin que Mittersill. Mais il en faut plus pour nous déstabiliser. Nous sommes ici jusque samedi."

Avant de s’aligner à Tel Aviv (18-20 février), les judokas néerlandophones repartiront en stage en Hongrie et en… Autriche. "Nous avons déniché quatre places pour un stage en Hongrie, du 4 au 10. Elles seront pour Matthias, Toma, Amber Ryheul et Mina Libeer. Tous les autres retourneront en Autriche, à Leibnitz cette fois, du 6 au 10. Avec cette crise sanitaire, nous devons nous adapter. Mais pas de souci !", conclut Damiano Martinuzzi.