Mauvaise nouvelle pour Alessia Corrao ! La judoka visétoise a, en effet, été testée positive au Covid-19 et immédiatement placée en quarantaine… Enrhumée ("le seul symptôme"), elle ronge son frein dans sa chambre alors qu’elle devrait actuellement être en stage, à Louvain-la-Neuve.

"J’ai subi le test mercredi et le résultat m’a été communiqué, par sms, en fin de soirée. En fait, toute la famille a passé le test suite à la récente visite de ma marraine, qui s’est sentie mal et a été déclarée positive. Depuis, à la maison, nous sommes coupés en deux ! Mes parents et ma sœur sont négatifs, mon frère et moi sommes positifs et mis en quarantaine dans notre chambre."

Au stage, qu'elle suit dans le cadre de ses études, Alessia n’a heureusement pas été en contact avec d'autres judokas. Il est vrai que la FFBJ prend toutes les précautions d'usage.

"Franchement, j’espère n’avoir contaminé personne, contre mon gré. Mais je ne pense pas. Désormais, mon frère et moi prenons toutes les dispositions nécessaires....", poursuit la vice-championne de Belgique seniors et championne d’Europe espoirs en -63 kg.

Cloîtrée dans sa chambre, Alessia Corrao décompte déjà les jours qui la sépare de la liberté…

"Quand je pense que je prenais de l’avance au niveau scolaire avec mes trois semaines de stage dans le cadre de ma rhéto, il y a de quoi râler. Mais la santé d’abord ! J’essaie de sortir me promener. Je croise mes parents, sans trop les approcher… Ma maman, surtout, a un peu peur."

Pour l’aspect sportif, Alessia ne s’inquiète pas trop. Il est vrai qu’à 18 ans, elle a tout l’avenir devant elle. La reprise des compétitions étant encore sujette à caution, elle a préféré privilégier le volet scolaire cet été. Il n’empêche, quand on la connaît, 14 jours sans entraînement, ce sera (très) long…