Après le décès du Britannique Craig Fallon (36 ans), en juillet, on a appris celui de l’Américain Jack Hatton (24 ans), rival de Matthias Casse en -81 kg.

La mort a encore frappé le monde du judo, ce mercredi soir. Après le décès du Britannique Craig Fallon (36 ans), en juillet, on a, en effet, appris celui de l’Américain Jack Hatton (24 ans). Le New-Yorkais venait de fêter son anniversaire, mardi.

On ne connaît pas (encore) les circonstances exactes de cette disparition, mais on en mesure déjà les conséquences : un énorme vide.

"Judo Jack" était très apprécié sur et en dehors des tatamis. Évoluant en -81 kg, il a été l’adversaire de Joachim Bottieau, avant que celui-ci ne monte en -90 kg, et de Matthias Casse, plus récemment, pas plus tard qu’en juillet, à Montréal (Grand Prix), où le vice-champion du monde l’a battu en quarts de finale, Hatton terminant cinquième.

Médaillé de bronze en 2017, à Zagreb, et d’argent en 2018, à Antalya, Jack Hatton était actuellement 30e mondial et rêvait, bien entendu, des Jeux de Tokyo. Plusieurs de ses adversaires ont réagi à cette triste nouvelle. Parmi eux, l’Israélien Sagi Muki, champion du monde, qui a déclaré avoir "le coeur brisé".

L’entraîneur américain Jimmy Pedro, ancien champion du monde, a expliqué être "dévasté", ajoutant que "Jack était un exemple pour les judokas s’entraînant au club, mais aussi pour tous ceux qui l’ont côtoyé sur la scène internationale."

Jack Hatton était le meilleur judoka américain actuel…