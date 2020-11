Privés de compétition, comme leurs aînés, depuis le mois de février, les jeunes judokas belges espéraient beaucoup des deux rendez-vous à venir, cette semaine et la suivante, à Porec (Croatie), avec les championnats d’Europe -20 et -23 ans. Cédric Taymans et Koen Sleeckx, les deux DT, s’étaient d’ailleurs accordés pour envoyer un maximum de leurs meilleurs éléments : dix-huit -20 ans, du 4 au 6, et cinq -23 ans, les 8 et 9.