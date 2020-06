Une date, le 18 septembre, et un lieu, Zagreb (Croatie), figurent désormais, déjà, au calendrier de la Fédération internationale...

Une date et un lieu figure d'ailleurs au calendrier avec le Grand Prix de Zagreb, en Croatie, prévu du 18 au 20 septembre. Mais... "Nous ne maîtrisons pas les facteurs relatifs au Covid-19. Nous espérons que, d'ici là, la crise sanitaire n'aura plus d'impact sur les conditions de déplacement et de fonctionnement...", précise Marius Vizer.dans son courrier. "Notre objectif est de relancer les compétitions internationales dès que les conditions seront absolument garanties tant en terme de sécurité que d'équité pour tous les acteurs."

L'IJF est actuellement en discussion avec les organisateurs d'événements initialement programmés à partir de septembre, mais aussi avec ceux ayant vu leur rendez-vous reporté en raison de la crise sanitaire, et ce, depuis le début du mois de mars. "Nous souhaitons replanifier les événements suspendus, si possible, en fonction de l'accessibilité géographique, tout en veillant à offrir des chances de participation égales à tous ceux qui sont en course pour la qualification aux Jeux de Tokyo...", ajoute-t-il.

Dans une lettre adressée à toutes les Fédérations nationales, le Président de l'IJF Marius Vizer a confirmé, ce mardi, que la Fédération internationale de Judo (IJF) espérait reprendre les compétitions en septembre.