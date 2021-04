Les judokas belges se rendent à l’Euro de Lisbonne avec ambition Judo Guy Beauclercq © D.R.

Une délégation belge forte de dix membres, emmenée par Casse, Chouchi et Nikiforov.



Dix Belges prendront part à l’Euro, disputé sur trois jours en cette fin de semaine, à Lisbonne. On y retrouve Matthias Casse et nos deux médaillés d’or en Grand Chelem Toma Nikiforov et Sami Chouchi, mais on y déplore également les absences de Charline Van Snick et Gaby Willems, en revalidation, alors que Jorre Verstraeten, vainqueur à Antalya, préfère s’abstenir pour préparer les futures échéances.



Il est vrai que la crise sanitaire a non seulement bouleversé, mais surtout intensifié le calendrier international, ce qui ne manque pas de provoquer des dégâts. Dans le contexte de la course à la qualification olympique, Kenneth Van Gansbeke, Anne-Sophie Jura et Sophie Berger ne peuvent, eux, laisser passer la moindre opportunité de marquer des points au ranking, raison pour laquelle ce rendez-vous portugais sera capital. Après, il n’y aura plus que le Grand Chelem de Kazan et le Mondial de Budapest pour arracher sa sélection. Une situation que le staff fédéral ne peut négliger, adaptant le programme de chacun.



(...)