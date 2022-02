Lola Mansour glisse un gros pull sous son judogi. Elle sort d’un gros entraînement avec sa coach et ancienne championne Ilse Heylen et ne veut pas prendre froid. "On fait ça ici", lance-t-elle en désignant les tapis disposés au sol. Comme si, même là, en interview, elle aimait être sur le tatami.

"Durant mon absence, j’étais amputée d’une partie de ma vie. Le judo occupe une place importante de mon quotidien. Pouvoir le pratiquer après trois ans et sept mois d’absence a été un soulagement."