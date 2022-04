Cédric Taymans s’est félicité de la manière avec laquelle Umayev a raflé le bronze.

Heureux, Malik Umayev et Cédric Taymans ont quitté la salle, bras dessus bras dessous, à l’issue du combat pour le bronze gagné par le jeune Liégeois samedi, à Antalya. Après la cérémonie du podium, le judoka et son coach se sont retrouvés à table pour partager le repas du soir et se repasser les plus belles images de la journée.

Irrésistible contre le Bulgare Martirosyan, le Marocain Moutii et le Hongrois Ungvari, Malik n’est tombé que face au Turc Albayrak, champion d’Europe en titre et n°3 mondial, avant de battre, en repêchages, le Français Djalo pour avoir le droit de disputer le bronze à l’Ukrainien Manukian, le tout pour sa première apparition en Grand Chelem, qu’il a donc ponctuée d’un podium mérité tant son explosivité sur le tatami a balayé ses adversaires.