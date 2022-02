Quel parcours, encore, que celui signé par Malik Umayev ce dimanche, à Sarajevo ! Après son retour victorieux à l’Open de Visé, le Liégeois de 21 ans s’est offert une nouvelle médaille, d’argent cette fois, en European Open. Monté en -81 kg, Malik a disputé la finale face au Français Aregba, médaillé de bronze l’an dernier, en Bosnie, avant de devenir vice-champion d’Europe juniors. Autant de compétitions auxquelles Malik Umayev n’a pu participer. Blessé et opéré au genou (déchirure des ligaments croisés), notre compatriote reprend seulement.

Mais de quelle manière ! Ce dimanche, il a successivement écarté le Polonais Weselowski, le Bulgare Martirosyan, le Serbe Stanojevic, l’Espagnol Solana et l’Allemand Cavelius pour avoir le droit de disputer l’or au Français Aregba (19 ans/n°111). Et il ne lui a pas manqué énormément pour l’emporter. Après moins d’une minute, Malik plaça, en effet, un mouvement très spectaculaire qui, dans un premier temps, lui valut un waza-ari avant que la vidéo ne vienne au secours de son adversaire.

Après quoi, plus le combat s’éternisa et Français prit confiance et commença à attaquer. Mais aucun des deux judokas ne parvint à prendre l’avantage dans le temps réglementaire. Finalement, ce fut après 1’28 en prolongation que Malik céda, décrochant malgré tout une formidable médaille d’argent. Ça promet pour la suite !