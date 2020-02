Les organisateurs ne pouvaient vraiment rêver mieux que Malik Umayev et Alessia Corrao pour célébrer le troisième anniversaire du jumelage entre Visé et Herstal dans le cadre de l’Open de Belgique. Mais, âgées respectivement de 19 et 17 ans, les deux pépites du judo francophone n’auront pas la tâche aisée ce week-end, avec une participation très relevée, tant côté masculin que féminin. Les Cubains et les Japonaises sont bien arrivés en principauté liégeoise, prenant leurs quartiers au Post Hotel, dont plus une chambre n’est libre…

