Oubliée, la très mauvaise journée qu’il a connue le samedi 2 avril, à Antalya, avec deux surprenantes défaites, face au Brésilien Schmidt (futur vainqueur) et à l’Allemand Ressel ! Matthias Casse a retrouvé le sourire et la confiance à dix jours de sa sixième participation aux championnats d’Europe qui se tiendront du 29 avril au 1er mai, à Sofia, avec huit Belges. Et ce, malgré la fatigue des deux dernières semaines avec des stages en Turquie et en Hongrie, dont l’Anversois est rentré dans la nuit de dimanche à lundi, s’entraînant encore l’après-midi. Pas de trêve pascale donc pour notre champion du monde et… vice-champion d’Europe à l’approche de son premier objectif de la saison, le deuxième se situant en octobre, à Tachkent, avec le Mondial.