En décrochant sa quatrième médaille de l’année ce samedi, lors du Grand Chelem d’Abou Dhabi, Matthias Casse retrouvera sa place de no 1 mondial en -81 kg. Libéré de la tension d’une première moitié de saison où il a tout misé sur les Jeux de Tokyo en décrochant quand même l’argent à l’Euro et l’or au Mondial (!), l’Anversois a ajouté une nouvelle ligne, en or, à son palmarès. Après le bronze olympique, il a, en tout cas, prouvé qu’il était le judoka le plus complet de sa catégorie, la plus relevée, étant nominé par la Fédé internationale pour le titre de "Judoka masculin de l’année".

À 24 ans, Matthias Casse présente déjà un formidable palmarès, à la mesure à la fois de son talent et de son travail, qu’il partage avec son entraîneur, Mark van der Ham.