Matthias Casse était bien présent ce jeudi, à Herstal, mais en tribune, aux côtés de son entraîneur, Mark Van der Ham !

"Moi, j’aurais bien voulu combattre mais, quand je me suis inscrit, le site m’a répondu : ‘ Complet . ’ Je n’ai pas compris, ni insisté. Et ce n’est qu’il y a une semaine que j’ai constaté que mon inscription avait bien été enregistrée. C’était trop tard pour le régime, d’autant que je m’alignerai fin du mois, à Abou Dhabi, dernier Grand Chelem de l’année."

Battu en finale pour le bronze à Paris, l’Anversois y a été à l’épreuve des Japonais. Après Nagase aux Jeux, Matthias a rencontré Fujiwara et Sasaki, preuve de l’immense richesse du pays au Soleil levant en - 81 kg.

"Nagase est le plus régulier des trois et je comprends pourquoi il a été aligné à Tokyo. Du reste, il est devenu champion olympique. Les deux autres avaient vraiment à cœur de prouver leur valeur à Paris. Je ne sais pas si j’aurai encore l’opportunité de les retrouver cette année car il y a un nouveau coach à la tête de leur sélection masculine et il donne une chance aux jeunes…"

D’ici le début de la période de qualification olympique, en mai, Matthias tente de nouvelles techniques.

"À Paris déjà, j’ai essayé l’un ou l’autre mouvement, travaillé à l’entraînement. J’ai revu ça en vidéo avec Mark et nous avons pointé ce qui a fonctionné ou non. Mon objectif est de devenir le judoka le plus complet possible. Mais je pense que je serai mieux préparé pour Abou Dhabi, même si le résultat, pour le moment, est quand même un peu accessoire."