Oubliés ses titres de champion d’Europe et vice-champion du monde 2019, ses victoires au Masters et encore à Paris, sa récente médaille de bronze à l’Euro 2020 et, surtout, sa place de n°1 mondial en -81 kg… Matthias Casse ne figure pas parmi le Top 5 des judokas sélectionnés par la Fédération internationale (IJF) pour les Judo Awards qui seront remis pour la première fois, le 27 décembre, lors d’un événement en ligne baptisé Judo Fest.

Et non, malgré sa formidable régularité au plus haut niveau, l’Anversois ne sera pas de la fête récompensant les meilleurs judokas pour les saisons 2019 et 2020. Les candidats ne manquent, certes, pas d’allure ni de palmarès, mais Matthias aurait incontestablement mérité d’y figurer !

Pour la forme, voici donc par ordre alphabétique les cinq préférés de l’IJF, côté masculin : Jorge Fonseca (Por/-100 kg), Lukas Krpalek (Tch/+100 kg), Chkhvimiani Lukhumi (Géo/-60 kg), Sagi Muki (Isr/-81 kg) et Shohei Ono (Jap/-73 kg). Tous ont été champions du monde, au mois d'août 2019, à Tokyo…

Côté féminin, le trophée se jouera entre Uta Abe (Jap/-52 kg), la soeur de Hifumi, vainqueur du combat de l'année, Clarisse Agbegnenou (Fra/-63 kg), Sone Akira (Jap/+78 kg), Daria Bilodid (Ukr/-48 kg) et Christa Deguchi (Can/-57 kg). Elles aussi ont, toutes, été sacrées au dernier Mondial.

Le public peut voter jusqu'au 21 décembre via le site www.ijf.org.

Trois autres prix seront également remis : le plus bel Ippon, l'Étoile montante et le meilleur Entraîneur.