Après 2021, à Lisbonne, Matthias Casse disputera sa deuxième finale européenne d’affilée ce samedi, à Sofia ! Et ce ne sera pas face au Turc Albayrak, champion en titre, battu dès le deuxième tour, tout comme l’Israélien Muki. Mais ce ne fut pas facile pour l’Anversois. Opposé à l’Ukrainien Manukian, tombeur de Sami Chouchi en quarts de finale, Matthias a souffert pour s’imposer dans sa demi.

Pour la quatrième fois de la journée, son adversaire l’a, en effet, poussé à la prolongation où, après une énorme frayeur au tout début, Matthias est parvenu à étrangler son rival qui a abandonné. Ouf ! En finale, il retrouvera le Géorgien Grigalashvili, soit n°1 contre n°2 mondial...

Auparavant, Matthias Casse avait écarté le Britannique McWatt, le Slovaque Barto et l’Espagnol Sonala au terme de trois combats fort similaires, conclus en prolongation et sur trois pénalités infligées par l’arbitre à ses adversaires pour garde illicite et, surtout, non-combativité. Il est vrai qu’ils avaient tout mis en œuvre pour empêcher notre champion du monde de développer son judo…

Dans la foulée de l’Anversois, Sami Chouchi avait, lui, éliminé le Polonais Marcinkiewicz par ippon sur un superbe contre avant de s’occasionner une frayeur contre le Serbe Madzarevic, lequel parvint à le renverser. Mais Sami remit rapidement les pendules à l’heure.

Malheureusement, en quarts de finale, le Bruxellois concéda un nouveau waza-ari face à l’Ukrainien Manukian et, cette fois, dut s’avouer vaincu sur un autre mouvement de son adversaire.

Pas de demi-finale belgo-belge donc, mais les repêchages pour Sami, face à… l’Espagnol Solana, victime de Matthias Casse. Et, là, on retrouva le vrai Sami Chouchi ! Après un round d’observation d’une minute et demi, le Bruxellois plaça un beau mouvement pour plaquer son rival sur le dos.

En route pour le bronze face à l'autre Ukrainien, Krivchach !