Un mois et demi après avoir décroché l’or à Tel Aviv et récupéré sa place de n°1 mondial, Matthias Casse retrouve la compétition ce week-end, à Antalya, dernier rendez-vous avant l’Euro fin avril. L’Anversois s’y présente en confiance après une période de stages, en Israël et en Tchéquie, où il s’est entraîné de manière intensive, bien décidé à remplir les objectifs qu’il s’est fixés en cette année post-olympique.