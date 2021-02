Menacé d’annulation il y a une semaine, les autorités israéliennes ayant fermé l’aéroport Ben Gourion et donc annulé tous les vols en provenance de l’étranger, le Grand Chelem de Tel Aviv aura finalement bien lieu. Une excellente nouvelle pour tous les judokas, inscrits de longue date à ce premier rendez-vous de la saison, après le Masters, mi-janvier, à Doha. Un événement auquel, vu son ranking mondial (43e), Toma Nikiforov n’était pas invité, d’où la légitime frustration du Bruxellois en ce début d’année.

Longtemps blessé, au genou et aux deux épaules, Toma était revenu sur les tatamis par la grande porte, fin octobre, à Budapest, échouant de peu pour le bronze après… seize mois sans compétition ! Mais il n’avait pas réussi à enchaîner, un mois plus tard, à Prague, éliminé d’emblée de l’Euro par le Letton Borodavko. C’est dire si sa faim de combats est aujourd’hui gargantuesque. Même si le rendez-vous israélien se déroulera encore dans des conditions très particulières et sous un protocole absolument strict à cause de la crise sanitaire.

