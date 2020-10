Van Tichelt a évoqué les limitations d'entraînement dues à la crise du coronavirus et une nouvelle blessure, au cou, comme principale raison de sa fin de carrière à 36 ans. Elle avait débuté au plus haut niveau en 2004. "Un athlète de haut niveau doit être capable de s'entraîner de façon constante et dans la situation actuelle c'est très difficile", a commencé Van Tichelt.

Il s'était auparavant interrogé sur la poursuite de sa carrière sportive de haut niveau. Une nouvelle blessure au cou a fait que Van Tichelt s'est décidé à faire ses adieux. "Quand j'ai remarqué qu'à cause de l'hernie, je ne pouvais même plus jouer avec mon enfant, la graine a été plantée pour mettre fin à ma carrière sportive de haut niveau".

Van Tichelt ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. "Tout est encore ouvert. Je prendrai une décision dès que possible", a déclaré Van Tichelt double médaillé de bronze aux Mondiaux en 2009 (Rotterdam) et 2013 (Rio) toujours dans sa catégorie des -73 kilos. Il a participé à trois JO, se classant 5e en 2008 à Pékin, 9e à Londres en 2012 avant de créer la surprise en s'emparant du bronze à Rio en 2016. Souvent blessé, il espérait encore être en mesure de revenir pour se qualifier en vue des JO de Tokyo l'année prochaine. Les circonstances en ont décidé autrement.