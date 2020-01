Avec 83 pays, 548 judokas, 11 Belges, les chiffres parlent d’eux-mêmes pour démontrer l’importance de ce premier rendez-vous international de la saison, à Tel Aviv. Un Grand Prix dont la star devait être Sagi Muki, champion du monde -81 kg, aux dépens de Matthias Casse.

Mais, blessé, le n°1 mondial de la catégorie ne peut s’aligner chez lui, l’Anversois préférant se concentrer sur le Grand Chelem de Paris, début février. Il est vrai que Matthias est assuré, à 99,9 %, de sa qualification olympique et peut se le permettre. Ce n’est pas (encore) le cas pour les autres Belges qui, tous, poursuivent, de ce jeudi à samedi, leur course aux points en vue des Jeux de Tokyo. Après un excellent stage à Mittersill, dont tous nos judokas sont rentrés indemnes, Cédric Taymans, le DT francophone, et Koen Sleeckx, son homologue néerlandophone, affichent de légitimes ambitions.



(...)