Cédric Taymans et Damiano Martinuzzi encadrent quatre Belges ambitieux.

Inévitablement, les ombres de Matthias Casse et de Mark Van der Ham planeront, ce week-end, sur le fameux Grand Chelem de Paris. On le sait, l’entraîneur néerlandais a décidé de quitter Judo Vlaanderen, une nouvelle qu’il a annoncée mercredi soir, évoquant son envie de relever un autre défi. Et les spéculations vont bon train quant à son avenir parce que le coach de l’actuel champion du monde et… n° 1 mondial en -81 kg bénéficie d’une fameuse réputation.

En attendant d’en savoir plus, quatre Belges (et non des moindres !) sont engagés sur les tatamis parisiens. Jorre Verstraeten (-60 kg) et Mina Libeer (-57 kg) ouvriront le bal, Sami Chouchi (-81 kg) et Toma Nikiforov (-100 kg) le clôtureront. Avec un Covid-19 toujours omniprésent, toutes les délégations ont encore été soumises à un strict protocole sanitaire, obligeant les entraîneurs, Cédric Taymans et Damiano Martinuzzi, à accomplir de multiples tâches administratives.