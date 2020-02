Il y a des nations aussi prestigieuses que la Russie, la Géorgie avec son poids lourd Guram Tushishvili, la Bulgarie, la Croatie, la Tchéquie, la Pologne, le Canada, Cuba… Que du beau monde !

Ils sont venus des quatre coins du monde ! Dans la foulée de l’Open de Belgique, masculin à Visé et féminin à Herstal, où se sont illustrés avec une superbe médaille d’or les jeunes Malik Umayev et Myriam Blavier, plus de 300 judokas participent, cette semaine, au stage international de Herstal. Impressionnant… Il n’y a pas d’autre terme venant à l’esprit quand on entre dans le hall omnisports de La Préalle à la vue de tous ces judokas sur le tatami recouvrant toute la surface du complexe, à l’exception des deux tribunes.

"Les champions étrangers sont présents parce qu'ils savent pertinemment qu’il y a de la qualité en Belgique !", lance Cédric Taymans, le DT francophone, légitimement fier.

Du plus grand, Toma Nikifirov, à la plus frêle, Lois Petit, en passant par Matthias Casse, Dirk Van Tichelt, Anne-Sophie Jura, Gaby Willems, tous nos judokas sont sur le tatami. Tous, sauf Charline Van Snick, rentrée directement à Paris après sa médaille de bronze à Tel Aviv pour préparer un rendez-vous auquel la Liégeoise tient particulièrement… Parmi les nations étrangères, il y a d’abord nos voisins, français, néerlandais, allemands. Le Luxembourg, la Suisse. Et puis, il y a surtout la Russie, la Géorgie avec son poids lourds Guram Tushishvili (champion du monde 2018 et adversaire de Teddy Riner !), la Bulgarie, la Croatie, la Tchéquie, la Pologne, le Canada, mais aussi Cuba et… deux Japonais. Bref, le gratin du judo mondial !

"Je pense que ce stage est le cadre idéal pour préparer Paris...", enchaîne un Cédric Taymans satisfait du week-end où trois de ses judokas ont décroché l’or avec, entre autres, Sophie Berger en -78 kg, au Portugal. "Tout va bien, sauf le petit couac avec Sami Chouchi, blessé à l’épaule et très incertain pour Paris. Nous ne prendrons aucun risque avec lui. Ou il est à 100 %, ou on attend Düsseldorf..."

En attendant, les randoris (simulations de combat) se sont enchaînés et s’enchaîneront encore d’ici jeudi soir…