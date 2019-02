Le Bruxellois s'est incliné face au Russe Khalmurzaev au terme d'un combat aussi acharné qu'indécis, lequel s'est achevé sur une pénalité après 2'20 en prolongation. Dommage...

La journée parisienne de Sami Chouchi (-81 kg) s'est achevée au deuxième tour, face au Russe Khalmurzaev, vainqueur d'un combat titanesque entre deux judokas qui n'ont rien lâché. À tout moment au cours des six minutes et vingt secondes de face-à-face, la victoire aurait pu basculer dans un camp comme dans l'autre... Et Sami pensa la tenir, cette victoire de prestige, en début de golden score quand il renversa son adversaire, mais la vidéo ne lui accorda pas d'avantage !

Plus la prolongation avançait, plus le Russe s'acharnait à la garde, tenant de déstabiliser notre compatriote qui encaissa, coup sur coup, deux pénalités. Une de trop pour une énorme déception.

Auparavant, Sami Chouchi avait écarté le Géorgien Mchedlishvili, trouvant l'ouverture à une trentaine de secondes de la fin face à ce jeune adversaire qui se méfiait de l'arme fatale du Bruxellois, mais qui finit par se laisser surprendre. Pas de quoi, néanmoins, consoler Sami, malheureusement éliminé, qui n'a donc pu poursuivre sur la lancée de sa superbe médaille de bronze à Tel Aviv.