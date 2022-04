Après l’argent en 2018, à Tel Aviv, Sami Chouchi s’est offert une deuxième médaille européenne ce samedi, à Sofia, où il a décroché le bronze en -81 kg. Opposé à l’Ukrainien Krivchach (25 ans), le Bruxellois a marqué après environ une minute et demi de combat avant de contrôler son adversaire. Auparavant, Sami Chouchi avait éliminé le Polonais Marcinkiewicz par ippon sur un superbe contre avant de s’occasionner une frayeur contre le Serbe Madzarevic, lequel parvint à le renverser. Mais Sami remit très vite les pendules à l’heure. Hélas, en quarts de finale, le Bruxellois concéda un nouveau waza-ari face à l’Ukrainien Manukian et, cette fois, il dut s’avouer vaincu sur un autre mouvement de son adversaire. Pas de demi-finale belgo-belge face à Matthias Casse, mais les repêchages pour Sami, face à l’Espagnol Solana. Et, là, on retrouva le « vrai » Sami Chouchi ! Après un round d’observation d’une minute et demi, le Bruxellois plaça un magnifique mouvement pour plaquer son rival sur le dos. En route pour la médaille de bronze !