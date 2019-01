Le Bruxellois s'est à nouveau incliné, cette fois en demi-finale, face à l'Israélien Muki, champion d'Europe en -81 kg. Pas de revanche donc...

Sami Chouchi n'est pas parvenu à prendre sa revanche sur l'Israélien Muki, ce vendredi, à Tel Aviv, et disputera donc la finale pour le... bronze en fin d'après-midi.

Comme lors de leurs quatre face-à-face précédents, le combat fut intense, indécis et... respectueux, même si Sami fut presque mis K.-O. Sur un coup, involontaire, de son adversaire. Mettant un moment à s'en remettre, le Bruxellois était, alors, déjà mené au score sur deux pénalités. Mais il équilibra le combat, tentant un mouvement sur lequel l'Israélien tomba, mais se retourna, comme un chat, à la dernière seconde.

Le chrono indiquait encore 0:58 de combat quand Muki surprit Sami et le renversa pour s'offrir une nouvelle finale devant un public absolument aux anges, agitant les drapeaux. L'accolade entre les deux judokas fut encore empreinte de respect, mais le verdict de ce combat était... encore défavorable à Sami Chouchi.

Exempté du premier tour, vu son statut de vice-champion d'Europe, Sami avait écarté le Tadjik Murodov sur immobilisation et l'Israélien Aliyev sur un double mouvement en quelques secondes ! Retrouvant, alors, l'Italien Esposito, le Bruxellois avait confirmé sa victoire des Championnats d'Europe en contrôlant la fougue de son opposant, puis en le contrant à mi-combat. Un nouveau succès significatif et symbolique pour Sami puisque son adversaire lui avait valu en février 2016, à Paris, l'une de ses blessures les plus graves, à l'épaule, dont il avait mis exactement un an pour se remettre !

Mais ce n'était, bien entendu, rien au regard de cette demi-finale face à l'Israélien Muki, champion d'Europe en titre, contre lequel notre compatriote n'a jamais gagné...