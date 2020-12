De Robert Van de Walle, en 1980, à Dirk Van Tichelt, en 2016, onze judokas belges ont décroché une médaille olympique. Et deux (seulement) l’ont réussi deux fois : Robert, bien sûr, qui a ajouté le bronze en 1988 et… Gella Vandecaveye, médaillée d’argent en 1996, à Atlanta, et de bronze en 2000, à Sydney. Aujourd’hui âgée de 47 ans, la Flandrienne peut se targuer d’un extraordinaire palmarès avec aussi cinq podiums mondiaux (dont deux titres) et onze européens (dont sept sacres) au cours d’une carrière, en -61 kg, puis -63 kg, longue de quinze ans, de 1989 à 2004, avec forcément beaucoup de hauts et quelques bas. Vingt ans après Sydney 2000, Gella se souvient de cette fameuse année qui l’a conduite d’abord à l’or européen, ensuite au bronze olympique, surtout à entrer dans l’histoire du judo.

Gella, quel souvenir gardez-vous de Sydney 2000 ?