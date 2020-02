Après sept ans d’absence, Teddy retrouvera (enfin) les tatamis de la capitale française, dimanche.

Une dizaine de jours avant… Angèle, qui s’y produira quatre soirs, du 18 au 21 février (complet !), l’AccorHotels Arena de Paris ne propose plus que quelques places, ce week-end, pour le Grand Chelem de Paris. Et encore, seulement pour le samedi. Car, dimanche, ce sera le retour de… Teddy Riner sur les tatamis parisiens, après sept ans d’absence. Et nombreux sont ceux qui ne veulent manquer ça pour rien au monde. Il est vrai que le champion français est un phénomène du judo et que, fidèle à un plan de carrière le menant à Tokyo 2020 et peut-être à Paris 2024, il sélectionne ses apparitions en compétition. Après une année vierge en 2018, Riner n’a combattu qu’à deux reprises l’an dernier : le 7 juillet à Montréal et le 8 octobre à Brasilia.

Décryptage d’un champion hors norme…

(...)