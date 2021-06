Tous ceux qui l’avaient enterré après ses blessures, au genou et aux deux épaules (!), n’en sont pas encore revenus. Champion d’Europe mi-avril, après avoir déjà décroché l’or à Tachkent et le bronze (sur une jambe !) à Tbilissi au cours du mois de mars, Toma Nikiforov est bel et bien de retour à son meilleur niveau.

Actuellement 15e au ranking olympique, le Bruxellois est assuré de sa qualification pour les Jeux de Tokyo, ce qui n’était pas évident en fin d’année dernière, quand il fut battu d’emblée à l’Euro par le Letton Borodavko.