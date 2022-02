Le nom de Toma Nikiforov a disparu, ce vendredi, de la liste des engagés au Grand Chelem de Tel Aviv, qui aura lieu du 17 au 19 février. Renseignement pris auprès de son entraîneur, Damiano Martinuzzi, le Bruxellois souffre du coude et préfère ne prendre aucun risque pour la suite de sa saison.

"Toma accompagnera l’équipe et participera au stage qui suivra la compétition, mais il ne combattra pas !" explique le coach du nouveau n°4 mondial en -100 kg. "Et il sera présent à l’échauffement pour Matthias, histoire de lui rendre la pareille après la folle journée à Paris qu’ils ont passée ensemble."

Le champion du monde était, en effet, aux côtés du… champion d’Europe, dimanche dernier, pour préparer les combats, au nombre de quatre, face au Mongol Batkhuyag, au Suisse Eich, au Japonais Iida et, en finale, à l’Israélien Paltchik. Un copieux menu, avalé avec une énorme envie par Toma.

Mais celui-ci a laissé des traces avec une blessure, sans gravité, au coude.

"Avec tous les antécédents, le corps de Toma réclame visiblement parfois un peu plus de repos. Et comme il n’y a aucune obligation de combattre, nous préférons passer Tel Aviv et attendre Antalya, début avril, l’objectif principal étant l’Euro fin avril-début mai, à Sofia. Vous savez pourquoi…"

Sept Belges sont inscrits à Tel Aviv, soit : Jorre Verstraeten (-60 kg), Matthias Casse et Sami Chouchi (-81 kg), côté masculin ; Ellen Salens et Loïs Petit (-48 kg), Amber Ryheul (-52 kg) ainsi que Mina Libeer (-57 kg).