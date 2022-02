Toma Nikiforov disputera la première finale de sa carrière à Paris ! Le Bruxellois a, en effet, battu le Japonais Iida (23 an/n°41) en demi. Face au récent médaillé de bronze du Grand Chelem en novembre, à Bakou, Toma s’est révélé impitoyable, étranglant son adversaire. Seul le geste de l’arbitre, indiquant un recours à la vidéo, laissa planer un doute sur sa victoire, mais il fut rapidement dissipé ! Pour sa première compétition de la saison, Toma Nikiforov défiera donc l’Israélien Paltchik en finale pour l’or et une victoire de prestige.

Pour son entrée en lice, au deuxième tour, Toma Nikiforov était opposé au Mongol Batkhuyag (22 ans/n°43), qu’il avait déjà rencontré et… battu l’an dernier, à Tachkent, décrochant l’or et son adversaire, le bronze. Le Bruxellois prit d’emblée l’initiative, tout en se méfiant des contres de son rival, sanctionné rapidement pour passivité. Mais, après une alerte à mi-combat, le Mongol plaça un mouvement aussi surprenant qu’efficace pour prendre l’avantage au marquoir. Dos au mur, Toma se rebella et balança à son tour son adversaire. Égalité et prolongation ! Et, là, après une pénalité de part et d’autre, Toma Nikiforov continua d’attaquer, au contraire de Batkhuyag, à qui l’arbitre infligea logiquement une troisième pénalité, fatale, après 1’56. Ouf !

Opposé, en quarts de finale, au Suisse Eich (21 ans/n°46), Toma trouva l’ouverture après 2’27 pour marquer ippon et filer en demi, où l’attendait le Japonais Iida (23 ans/n°41), médaillé de bronze l’an dernier, à Bakou.