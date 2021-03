Ce dimanche, à Tachkent, Toma Nikiforov était le plus petit sur le podium, mais le plus fort sur le tatami ! Les larmes aux yeux en entendant "La Brabançonne" et en voyant monter le drapeau belge, entre celui de la Bulgarie (son pays d’origine) et ceux de la Mongolie et de l’Ouzbékistan (ses victimes du jour), le Bruxellois a savouré le moment. Toma la tient enfin sa première médaille d’or en Grand Chelem.

"C’est l’une des plus belles !" explique-t-il, une fois rentré à l’hôtel après avoir rempli toutes ses obligations protocolaires. Il est vrai qu’au terme de cinq combats titanesques, qui l’ont vu passer par toutes les émotions, lui et son coach Damiano Martinuzzi, Toma a décroché cette fameuse et précieuse médaille qu’il attendait depuis le 5 avril 2019, à Antalya.



(...)