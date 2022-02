Les judokas belges se portent à merveille en ce début d’année 2022 ! Trois d’entre eux figurent actuellement dans le Top 5 mondial. Après sa nouvelle médaille d’or à Tel Aviv, la troisième d’affilée avec Abou Dhabi et Almada, Matthias Casse retrouve sa place de n°1 aux dépens du Géorgien Grigalashvili, absent en Israël, mais médaillé d’argent à Paris. Surtout, lors de sa finale des -81 kg, notre champion du monde a battu le champion d’Europe, le Turc Albayrak. Et ce, pour la première fois en quatre confrontations...

De quoi booster l’Anversois, qui a fêté ses 25 ans samedi dernier, en vue de l’Euro fin avril, à Sofia !

Dans cette catégorie très relevée, Sami Chouchi pointe, lui, au 5e rang grâce à sa superbe médaille de bronze, décrochée face à l’Israélien Muki au terme d’une formidable combat. Le Bruxellois dépasse ainsi le Mongol Mollaei, vice-champion olympique, et le Néerlandais De Wit, médaillé de bronze mondial.

En -100 kg, Toma Nikiforov conserve sa 4e place, seul le Géorgien Sulamanidze étant parvenu à glaner des points à Tel Aviv. Statu quo aussi pour Jorre Verstraeten, 6e en -60 kg, le Louvaniste étant le quatrième Belge dans le Top 10. Derrière ce quatuor, Amber Ryheul (-52 kg) et Mina Libeer (-57 kg) figurent dans le Top 20, respectivement aux 14e et 18e places, alors qu’on attend avec impatience les retours à la compétition de… Charline Van Snick (26e en -52 kg) et Gabriella Willems (31e en -70 kg).

Sans oublier Sophie Berger (44e en -78 kg) qui se rétablit de son opération au genou.

À noter enfin que Malik Umayev apparaît pour la première fois au ranking mondial des -81 kg (166e) après sa médaille d’argent à Sarajevo. Rendez-vous fin février, à Varsovie (un tournoi qu'il avait remporté en 2020 avant de se blesser gravement au genou), pour grimper encore dans la hiérarchie.