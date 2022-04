Gravement blessée au genou le 2 avril 2021, Gabriella Willems, âgée de 24 ans, revient à la compétition lors de l'Euro, à Sofia.

Assise sur le tatami, Gabriella Willems a terminé l’une de ses dernières séances d’entraînement ce samedi, à Tongerlo, avant son grand retour à la compétition. Il y a plus d’un an que la Liégeoise, aujourd’hui âgée de 24 ans, n’a plus combattu. Depuis cette triste journée du 2 avril, à Antalya, où elle est sortie gravement blessée de son combat face à la Croate Matic, désormais n°1 mondiale.

"Je m’en souviens très bien. Sur un mouvement, j’ai entendu mon genou craquer et, en même temps, j’ai ressenti une violente douleur. J’ai immédiatement compris que je ne pourrais pas continuer, tout en me demandant ce qui se passait. En sortant du tatami, mon genou n’était pas stable, mais je refusais de penser que c’était grave. À deux semaines de l’Euro et, surtout, à trois mois des Jeux, j’étais dans le déni !"

Pourtant, rentrée au pays trois jours plus tard, Gaby a passé une IRM dont le verdict fut sans appel : rupture du ligament croisé antérieur du genou droit ! Son rêve olympique venait de s’envoler, même si, avec l’accord du staff médical, elle tenta la kiné avant de se résoudre à l’opération.

(...)