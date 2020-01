Mittersill, Autriche. De la neige à l’extérieur et de la sueur à l’intérieur… C’est là, non loin de Salzbourg, qu’un millier de judokas se sont retrouvés, cette semaine, pour jeter les bases de leur année olympique. Parmi eux, les deux stars, le Français Teddy Riner et la Roumaine Daria Bilodid, ainsi que l’ensemble des élites belges, à l’exception de Toma Nikiforov, en revalidation dans une station de montagne bulgare.



(...)