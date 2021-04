Dans la foulée immédiate du Grand Chelem de Tbilissi, où Sami Chouchi, Toma Nikiforov et Gaby Willems ont décroché une précieuse médaille, a lieu dès ce jeudi celui d’Antalya, en Turquie. Toujours pas de Matthias Casse, ni de Charline Van Snick alors que Sami et Toma sont rentrés en Belgique pour récupérer de leurs combats titanesques en Géorgie, mais il y a huit Belges quand même… Et, parmi eux, encore trois bons candidats aux Jeux de Tokyo !

(...)