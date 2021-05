Jumping CSI de Saint-Tropez : les paires olympiques belges n'atteignent pas le barrage à Saint-Tropez Autres sports Belga Pour Niels Bruynseels/Delux van T&L, Gregory Wathelet/Nevados S et Pieter Devos/Claire Z, trois paires en lice pour les Jeux Olympiques cet été, le Grand Prix de Saint-Tropez, dimanche, n'a pas été un succès. © BELGA

Personne n'a atteint le barrage. Aucune des six paires belges au départ du Grand Prix n'a atteint le barrage, qui a réuni neuf duos. Niels Bruynseels, sur Delux van TL, est parti une fois à la faute, terminant 11e en 78.27. Gregory Wathelet, sur Nevados S, a fini en 14e place avec 4 points de pénalité et un chrono de 78.99. Pieter Devos et Claire Z ont terminé avec 9 points de pénalité, ce qui leur vaut une 34e place.