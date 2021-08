Engagée ce week-end, à Tampere, où se tenaient les Championnats d’Europe cadets (-16 ans), juniors (-18 ans) et espoirs (-21 ans), la délégation belge rentrera au pays avec deux superbes médailles de bronze. En -21 ans, Quentin Mahauden (-75 kg) et Nesrine Bougrine (-68 kg) ont, en effet, réussi à monter sur le podium de leur catégorie après de fameux parcours tandis que Céline Pottiez (-61 kg) s’est classée cinquième. En -18 ans, Lucas Deprince (-76 kg) et Amel Bougrine (-53 kg) ont aussi terminé au pied du podium.

En -75 kg, Quentin Mahauden (n°3 mondial en -21 ans) rencontrait au premier tour l’Autrichien Hinterbuchner, qu’il a aisément écarté sur le score sans appel de 9-0. Opposé ensuite au Turc Bulut, le Brabançon s’est incliné par 2-6, ce qui l’obligea à attendre patiemment le résultat final de son vainqueur (futur champion d’Europe !) pour savoir s’il bénéficiait des repêchages. Ce qui fut donc le cas et Quentin n’a pas laissé l’occasion pour montrer de quel bois il se chauffe. Ainsi, il se débarrassa du Kosovar Maliqi (8-5), puis du Tchèque Maly (4-0), pour avoir le droit de disputer le bronze au Biélorusse Sachkouski. Et, au terme d’un combat très disputé, il s’imposa par 5-3 !

En -68 kg, Nesrine Bougrine a écarté successivement la Russe Shuneeva (4-1), la Grecque Oraiopoulou (3-1) ainsi que la Biélorusse Aliakseyeva (3-0) avant de s’incliner sur le score de 1-5 face à la Croate Vukoja, également future championne d’Europe ! Renvoyée en finale pour le bronze, Nesrine s’empara, alors, avec autorité de la médaille aux dépens de la Finlandaise Lehtonen (3-0).

En -61 kg, Céline Pottiez n’a malheureusement pas connu le même bonheur puisqu’elle s’est inclinée pour la médaille de bronze face à la Polonaise Godlewska (0-2). Une défaite qui n’enlève rien au beau parcours de la Hennuyère, victorieuse de l’Ukrainienne Sholohova (3-2), de l’Allemande Khamis (2-1) avant un match nul (4-4) contre la redoutable Luxembourgeoise Nelting, encore une future championne d’Europe (!), qui avait marqué la première et s’est donc imposée dans ce combat selon cette règle propre au karaté.

Aucun doute : il faudra compter avec ces trois-là, mais aussi avec d’autres jeunes pousses francophones comme néerlandophones, à l’avenir, même si les organisateurs de Paris 2024 ont maintenu leur décision tout à fait incompréhensible de ne pas inclure le karaté au programme olympique !