Alors que se profile l’Euro, lequel se tiendra la semaine prochaine, à Porec (Croatie), la Fédération francophone de Karaté s’installe à Loverval ! Certes, la convention n’est pas encore signée avec le magnifique Centre Adeps hennuyer, mais ce n’est qu’une question de jours, voire de semaines. La preuve ? Les six sélectionnés pour le rendez-vous européen s’y sont retrouvés le week-end dernier pour un entraînement physique et technique.

"Nous avons été contactés par l’Adeps qui souhaitait savoir si nous étions intéressés par les installations et, franchement, nous n’avons pas hésité longtemps !" explique Olivier Mahauden, le Directeur technique. "Jusqu’ici, nous ne disposions pas d’un endroit attitré pour nous entraîner collectivement, en dehors de Louvain-la-Neuve, bien sûr… Mais les formalités, notamment de réservation de salles, devenaient compliquées parce que nous n’y étions pas prioritaires. À Loverval, nous disposerons de locaux adéquats qui nous permettront d’organiser non seulement les entraînements des élites, mais aussi les recyclages des arbitres, les formations des cadres, etc. Et pourquoi pas d’augmenter le nombre de créneaux horaires. Car, aujourd’hui, nous ne nous retrouvons qu’une fois par semaine seulement, le dimanche."

Une excellente nouvelle donc pour les karatékas, enchantés de découvrir leur nouvel environnement. Au premier étage du hall omnisports (agrandi et encore en finition), la salle comptait deux tatamis de compétition, investi par les tandems Quentin Mahauden-Luca Costa et Luana Debatty-Ophélie Mulolo alors que Youness Oualad et Whalid Deghali n’ont pris part qu’à la séance de condition physique, le matin.

"Nous sommes en pleine préparation pour l’Euro et chacun peaufine son état de forme alors que nous venons de rentrer d’une compétition à Lisbonne…" confirme le DT francophone, qui a supervisé l’entraînement dispensé par Marco Costa et Pablo Debatty. Après Istanbul, mi-mars, et Lisbonne, fin avril, les karatékas francophones joueront gros dans les prochaines semaines.

"Nous avons encore deux rendez-vous au programme : l’Euro, du 19 au 23 mai, à Porec et le TQO, du 11 au 13 juin, à Paris. À ce jour, aucun Belge n’est qualifié pour les Jeux de Tokyo, mais tout est possible !"

Quoi qu’il en soit, avec le Centre Adeps de Loverval, le karaté francophone disposera d’excellentes installations pour poursuivre son développement sportif et humain.

La sélection belge pour l’Euro (du 19 au 23 mai, à Porec)

Hommes

-60 kg : Michaël Dasoul (N), -67 kg : Youness Oualad (F), -75 kg : Quentin Mahauden (F),

-84 kg : Anouar Bougrine (N), +84 kg : Luca Costa (F).

Femmes

-55 kg : Hanne Michiels (N), -61 kg : Nele De Vos (N), -68 kg : Luana Debatty (F), +68 kg : Ophélie Mulolo (F).

Par équipes

Hommes

M. Dasoul, Y. Oualad, Q. Mahauden, A. Bougrine, L. Costa, W. Deghali.

Femmes

N. De Vos, L. Debatty, O. Mulolo, N. Bougrine.