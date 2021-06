Un podium pour les Jeux ! Telle est la mission des six karatékas belges engagés au Tournoi de qualification olympique, cette semaine, à Paris. Le rendez-vous de la dernière chance pour nos élites qui, à l’image de Quentin Mahauden et Luana Debatty, rêvent encore de Tokyo. Mais ils ne sont, bien entendu, pas les seuls.

Près de 500 compétiteurs, en provenance de 98 pays, figurent sur la liste des engagés dans les huit catégories, six en Kumite (combat) et deux en Kata (technique). Pour rappel, le programme olympique ne propose que six catégories de poids, trois masculines et trois féminines, au lieu des dix habituelles. Les sélectionneurs fédéraux ont donc dû effectuer des choix en se basant sur les performances au cours de ces trois dernières années.

L’objectif de nos six karatékas est donc de terminer parmi les trois premiers de cette compétition qualificative à laquelle ne participeront pas les quatre meilleurs de chaque catégorie, déjà qualifiés, et forcément tous leurs compatriotes. Le règlement des Jeux n’autorise, en effet, qu’un seul représentant par pays en compétition…

La sélection belge pour le TQO

Hommes

-67 kg : Jess Rosiello, -75 kg : Quentin Mahauden, +75 kg : Luca Costa.

Femmes

-55 kg : Hanne Michiels, -61 kg : Nele De Vos, +61 kg : Luana Debatty.

Le programme du 11 au 13 juin

09-17h > Éliminatoires et repêchages /// 18-21h > Finales et cérémonie

Vendredi

-67 kg H (72 engagés), -55 kg F (60 engagées)

Samedi

-75 kg H (72 engagés), -61 kg F (60 engagées)

Dimanche

+75 kg H (74 engagés), +61 kg F (64 engagées)