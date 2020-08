Il est décidément très rare que Katie Taylor laisse place à ses émotions. Même lorsque Delfine Persoon joue la carte de la provocation, opposant une « championne en papier » à la « championne du peuple », estimant l’Irlandaise « surcotée », l’ancienne joueuse de football ne bronche pas. En apparence, du moins.

Son promoteur, Eddie Hearn, assure ainsi que la tension était à couper au couteau lors de la vidéconférence qu’il a lui-même organisée voici quelques jours. « Je voyais que Katie fulminait », dit-il. « Elle est d’ordinaire très froide parce que c’est dans son caractère d’être déterminée et focalisée sur ses objectifs. Mais là, les paroles de son adversaire l’ont touchée. Elle a hâte d’en découdre.»





Ce mardi, lors d’une conférence de presse organisée via Zoom, Katie Taylor a fait allusion à ces provocations auprès des médias belges et britanniques qui couvrent le championnat du monde unifié des poids légers qui aura lieu samedi, à huis clos, dans les jardins de la société Matchroom dirigée par Eddie Hearn.

«Je suis quelqu’un de calme et de serein. Pourquoi devrais-je répondre ? Jusqu’à preuve du contraire, je suis la championne, je suis celle qui a toutes les ceintures mondiales en sa possession et personne ne peut m’enlever ce que j’ai réalisé », dit-elle de sa voix monotone. « Tout le monde peut avoir son opinion sur le premier combat mais je ne laisserai pas la place au doute cette fois. C’était certainement serré l’an dernier, aux Etats-Unis, et c’est bien pour cela qu’on organise une revanche : pour clarifier les choses. »

© Matchroom



Entendez par là que la championne olympique 2012, véritable icône sportive dans son pays, ne veut plus prêter le flanc à la critique. « Je n’ai pas compté les points en revoyant ce combat, je me suis concentrée sur ma prestation et j’ai vu qu’il y avait des choses à améliorer », reprend-elle. « À New York, j’ai un peu trop ‘profité’ du combat, je me suis laissée entraînée dans un duel un peu sale. Après tout, c’est de la boxe, c’est le sport que j’aime, et j’aime l'intensité de ces duels. Mais la bagarre ce n’est pas toujours la meilleure option pour moi et je devrai être plus intelligente, plus disciplinée sur le ring cette fois afin de produire une meilleure prestation d’ensemble. Je suis plus que prête ! »

© BELGA



Katie Taylor a également affirmé qu’elle ne considérait pas Persoon comme « plus dangereuse après un premier combat dont le verdict (NdlR : une défaite aux points sur décision partagée) l’a laissée sur sa faim. »

« Ai-je tout à perdre et elle tout à gagner ? Vous savez, chaque fois que je monte dans le ring, j’ai beaucoup de pression, les gens s’attendent à me voir gagner. Ici, on sera deux à vouloir conquérir la victoire et ce sera un combat énorme contre une boxeuse fantastique. C’est à ce genre de grands affrontements que je veux participer afin de livrer de belles performances et de laisser un bel héritage dans ce sport. Persoon a un style assez particulier, c’est vrai, mais je sais à quoi m’attendre. Elle va mettre beaucoup de rythme mais je serai prête, j’ai beaucoup travaillé physiquement pendant cette longue préparation. »

Pour l’heure, la tenant des titres mondiaux ne veut pas dépenser trop d’influx dans des passes d’armes stériles. Ayant « un peu l’impression d’être en prison depuis une semaine » dans la bulle mise en place lors de ce Fight Camp, ce qu’elle voit comme une « nouvelle expérience », Katie Taylor est décidée à laisser parler ses poings. C’est, finalement, tout ce qu’on demande aux deux boxeuses...