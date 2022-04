De la pionnière américaine Christy Martin, star des années 1990 et 2000, à la "First Lady" norvégienne Cecilia Braekhus, en passant par Laila Ali, la fille du "Greatest", l’Américaine Ann Wolfe, la Néerlandaise Lucia Rijker, l’Allemande Regina Halmich ou encore une autre Américaine, devenue star de la MMA, Holly Holm, la boxe féminine a vu naître, depuis la fin du XXe siècle, de grandes championnes. Des stars qui, comme les boxeuses qui les ont précédées dans les années 1970 à la levée des interdictions, ont dû surmonter nombre d’obstacles et de clichés pour convaincre qu’elles avaient bel et bien leur place dans le ring au même titre que les hommes.