Après avoir revu le combat à tête reposée, Delfine Persoon est toujours convaincue d'avoir remporté son championnat du monde des légers face à Katie Taylor, samedi dernier, à New York. C'est ce que notre compatriote a déclaré à un journaliste de l'Irish Independent, ajoutant que « Taylor n'a pas le courage de venir en Belgique pour disputer une revanche ». Selon le quotidien, le clan belge aurait proposé 300 000 euros aux Irlandais, une offfre qui peut sembler un peu naïve.

Delfine Persoon a, par ailleurs, précisé qu'elle-même était « prête à retourner combattre aux Etats-Unis, même s'il serait préférable pour les supporters d'organiser cette revanche en Angleterre ou en Irlande ».

La Flandrienne a aussi indiqué qu'elle désirait une revanche dans les cinq mois à venir: « Ce n'est pas une revanche si le combat a lieu dans deux ans !»

Cette perspective de revanche rapide semble pourtant bien éloignée aujourd'hui. Ce jeudi, Katie Taylor a, en effet, tenu une nouvelle conférence de presse dont il est ressorti que la Portoricaine Amanda Serrano (36-1-1) sera, selon toute vraisemblance, sa prochaine adversaire.

Les discussions sont en cours et elles ont de bonnes chances d'aboutir, d'autant que Serrano a déjà paraphé son contrat. « Ce serait un combat énorme et j'espère qu'il pourra se tenir très bientôt », a affirmé Katie Taylor. Il est d'ores et déjà question de New York avant la fin de l'année. Et tant pis pour Delfine Persoon !

En réalité, seule une position ferme de la part des différentes fédérations mondiales, qui ont le pouvoir d'imposer la tenue d'une revanche dans un délai raisonnable, et en particulier de la WBC dont Persoon détenait la ceinture, pourrait encore inverser la tendance en faveur de la Belge...