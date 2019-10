Kevin Ongenae (11 victoires, 6 défaites et 3 nuls), 33 ans, qui avait conquis le titre de champion de Belgique des poids moyens (-72,574 kilos) en battant Kevin Vanderheyden aux points, le 10 mai à Gand, l'a conservé sur le même ring, vendredi soir lors du 24e gala de boxe de Gand. Il n'a certes pas battu son challenger Junior Minsiensi Wabaga (6 victoires, 1 défaite et 1 nul), mais le match nul suffit pour conserver la ceinture tricolore. Les trois juges avaient chacun un pointage différent: 94-96, 97-93 et 95-95.

Le choc des welters (-66,678 kilos) qui confrontait en huit rounds Meriton Karaxha (25 victoires, 5 défaites et 2 nuls), 27 ans, à l'ancien champion de France des super-légers (-63,503 kilos) Renald Garrido (24 victoires, 26 défaites et 3 nuls), 36 ans, a tourné à l'avantage de l'Albanais de Saint-Nicolas (76-77, 78-74 et 78-74). Il peut à présent se concentrer exclusivement sur le championnat du Benelux contre Steve Jamoye à Izegem à la Toussaint. Enfin la championne du monde des super-légers (-64 kilos) Oshin Derieuw, 32 ans, a dominé chacun des huit rounds qui l'opposait à l'Ukrainienne Olena Medvedenko (6 victoires, 8 défaites), 25 ans, pour sa rentrée. Sa douzième victoire en douze combats ! Elle n'avait plus boxé depuis le 16 février.