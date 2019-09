Ce samedi à Abou Dabi, Khabib Nurmagomedov défend sa ceinture des poids légers face à Dustin Poirier, un peu moins d'un an après le combat face à Conor McGregor, qui s'était terminé par une bagarre générale et une suspension.

Si le champion russe, invaincu en 27 combats, ne souhaite plus revenir sur son duel avec McGregor qui lui avait valu une amende de 500.000 dollars, nombreux sont ceux qui attendent ce premier duel depuis l'affrontement si controversé. "Notre rivalité ne prendra jamais fin. Jamais. Si on se voit quelque part, on va se battre. À 100 %. Peu importe que quelqu'un aille en prison ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas peur de ça", disait récemment le Russe au micro d'ESPN. "Je veux affronter des vrais combattants. Dustin Poirier, Tony Ferguson et peut-être l'un des meilleurs athlètes de tous les temps, Georges St-Pierre, s'il décide de revenir. Je veux affronter ces gars-là. Je ne veux pas affronter un gars qui ne gagne jamais. Il lui faudrait une série de 9 ou 10 victoires pour que j'accepte de le combattre à nouveau."



Khabib Nurmagomedov a jeté quelques fleurs à son futur adversaire, avant de le mettre en garde: "Honnêtement j'ai été surpris quand il a battu Max Holloway. Il a montré un gros coeur, de bonnes aptitudes. Il a une très bonne boxe. Il a battu de très bons gars, mais il n'a jamais affronté un lutteur comme moi. Et croyez-moi, je vais lui mettre une sacrée pression". Le décor est planté !



Nos abonnés Sport Premium peuvent suivre ce combat tant attendu en direct vidéo sur le site de notre partenaire Eleven Sports, via ce lien, dès 20h ce samedi. Pour rappel, sur Les Sports Plus, nous proposons deux formules d'abonnement: Sport Expert et Sport Premium. Dans les deux cas, le premier mois est gratuit, sans engagement. Pour découvrir nos offres d'abonnement, rendez-vous ici.