Incroyable ! Impressionnant ! Hallucinant ! Les qualificatifs manquent pour décrire la prestation de Kristian Blummenfelt ce dimanche, à Cozumel (Mexique), où le Norvégien a donc battu le record du monde de l’Ironman, bouclant les 3,8 km de natation, 180 km à vélo et 42 km à pied en 7h21’12, soit plus de six minutes de mieux que l'Allemand Jan Frodeno (7h27’53), triple vainqueur à Hawaï.

Même si cette performance hors du commun risque de ne pas être homologuée en raison des conditions de la natation avec un courant (trop) favorable, celui qu’on surnomme le Buffle a écrasé la concurrence et ouvert une nouvelle ère dans le monde du triathlon longues distances.

Sorti de l’eau juste derrière l’Allemand Schuster en 39’41, Blummenfelt a placé une terrible accélération entre le 55e et le 100e km à vélo, lâchant tous ses adversaires, sauf le Suédois Nilsson, qui l’a payé très cher par après. Au bout des 180 km, Blummie a posé sa machine avec plus de huit minutes et trente secondes d’avance sur tous ses rivaux, après avoir roulé à… 44,5 km/h de moyenne, soit en 4h02’40.

Et il a enchaîné avec un marathon bouclé en 2h35’24 (à 3’42/km), au cours duquel il est passé par les toilettes ! Son chrono final : 7h21’12. Face à un tel phénomène, le Suisse Wild, deuxième, a terminé à 15’23 et l’Allemand Schuster, troisième, à 20’20 alors que Pieter Heemeryck a abandonné.

Né en 1994, à Bergen, Kristian Blummenfelt s’est lancé dans le triathlon dès l’âge de 14 ans. Et il a rapidement tapé dans l’oeil du président de la Fédération. Sélectionné pour les Jeux de Rio, il y a terminé à la 13e place, devenant le premier triathlète norvégien à participer au rendez-vous olympique.

Mais ce n’était rien à côté de la suite ! Le 28 avril 2018, il a signé avec ses compatriotes Casper Stornes et Gustav Iden le premier triplé masculin de l’histoire des World Triathlon Series (WTS). Et, cette année, Blummenfelt a été sacré champion olympique, à Tokyo, et mondial, à Edmonton, juste devant un certain Marten Van Riel. Avant donc ce fabuleux nouveau record du monde.

Parmi les principales qualités de Kristian Blummenfelt, les spécialistes évoquent sa capacité phénoménale d’endurance à la douleur et sa préparation absolument minutieuse sur le plan scientifique.

Avant d’arriver à Cozumel, le Norvégien s’était entraîné pendant cinq semaines en Sierra Nevada, s’acclimatant à l’altitude et à la chaleur. Aucun doute : avec lui, vraiment rien n’est laissé au hasard et seule une envie pressante peut éventuellement un peu le contrarier !