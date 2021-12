Les deux stars du foot se démènent pour aider ceux qui n’ont pas eu la chance de sortir de la misère ou d’un milieu difficile

Ce sont tous deux de jeunes hommes et de sacrés as du ballon rond. Le Français Kylian Mbappé, 22 ans, né à Bondy, en Seine-Saint-Denis, d’un père camerounais et d’une mère kabyle, chantait la Marseillaise à quatre ans et annonçait, dans la foulée, qu’il jouerait la Coupe du monde avec l’équipe de France.

L’Anglais Marcus Rashford, 24 ans, est né à Wythenshane, banlieue pauvre de Manchester et a grandi auprès d’une maman qui a élevé seule ses 5 enfants, en faisant des ménages et en travaillant dans des agences de paris sportifs.

Mbappé et Rashford auraient pu tous deux mal tourner, surtout Rashford, dont plusieurs copains d’enfance ont fini drogués ou délinquants. Mbappé, lui, a bénéficié d’un entourage familial plus équilibré. Le gamin hyperactif qu’il était à même fréquenté un collège catholique privé bon chic bon genre avant de rallier l’Institut national du football et d’obtenir, à 16 ans, un contrat professionnel à l’AS Monaco.