L'acrogymnaste Yana Vastavel a mis un terme à sa carrière professionnelle à l'âge de 20 ans. La fédération néerlandophone de gymnastique l'a annoncé jeudi.

Vastavel (Ambitious Pro Gymnastics) a longtemps été une valeur sûre de l'acrogym belge. Chez les juniors, elle a notamment remporté, avec Solano Cassamajor, une médaille d'argent à l'Euro 2013 dans le concours général ainsi que le bronze dans l'exercice dynamique. Passée chez les seniors un an plus tard, elle a terminé, toujours avec Cassamajor, à la 4e place des Mondiaux. En 2015, elle est revenue des Jeux Européens de Bakou avec trois médailles d'argent autour du cou (concours général, exercice statique et exercice dynamique).

"Je dois dire adieu à ce magnifique sport", a écrit Vastavel sur Instagram. "La petite fille que j'étais n'osait pas rêver de pouvoir aller à l'Euro, aux Mondiaux et participer à des Coupes du monde ainsi qu'aux premiers Jeux Européens et pouvoir ramener des médailles. Tout le monde sait que j'aurais voulu participer aux Jeux Mondiaux en 2021 mais ce n'est plus possible physiquement."