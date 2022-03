Avec deux médailles, l’or pour Bart Swings et le bronze pour Hanne Desmet, mais aussi six top 8, deux pour le Louvaniste, trois pour la Malinoise et un pour Loena Hendrickx, la Belgique a égalé aux Jeux de Pékin sa performance de… 1948, à St-Moritz. Dans le même temps, le rendez-vous olympique a mis en lumière une discipline relativement méconnue du grand public : le patinage de vitesse.

Mais, à cet honorable bilan chiffré, il convient d’apporter un bémol comme le soulignait au soir de la cérémonie de clôture Olav Spahl, chef de mission du Team Belgium. "Malgré les moments de réussite, nous avons besoin de plus de réalisme dans certains sports… Nous devons vraiment nous concentrer sur les 99 % de talent, d’entraînement et de préparation avant de miser sur le 1 % de chance, de destin et d’espoir."

Le constat est terrible, mais il doit servir pour l’avenir.

Dire que nos biathlètes n’ont pas répondu à l’attente aux Jeux d’hiver est un euphémisme. Ils en ont conscience. À leurs côtés pendant la quinzaine, Philippe Heck ne cherche pas d’excuse, mais tente une explication.

"Tout d’abord, la déception a frappé tous les membres de la délégation, de la fédération ! lance le président. La préparation et les résultats lors des manches de Coupe du monde nous laissaient espérer de bien meilleurs résultats. Nous avions même évoqué un top 8. Malheureusement, de Florent Claude à Lotte Lie, personne n’a presté à son niveau et nous devons en tirer les enseignements."

Car, autant se le dire d’emblée, le "projet Biathlon", essentiellement francophone, ne s’arrêtera pas sur cet échec, l’Adeps étant bien décidée à le soutenir encore.

Un sport d’élite. Et non de masse

"Je pense que nous avons mal géré certains aspects comme l’altitude. Nous avions anticipé en effectuant des tests, mais ils n’étaient pas assez poussés. Le froid avec, en moyenne, -18° les jours de compétition a rendu la neige plus lente, ce qui n’a pas avantagé un gars comme Florent Claude. Son gabarit, grand et fort, l’a handicapé pour le ski. En revanche, nous avons été maladroits au tir, même Lotte Lie qui, avant les Jeux, pouvait se targuer du meilleur pourcentage de réussite. A-t-elle cédé à la pression médiatique de l’événement ? Peut-être. Nos sportifs n’ont pas l’habitude de se retrouver dans le feu de l’actualité. De manière plus générale, je regrette qu’on ne parle de notre discipline que tous les quatre ans, que le focus soit exclusivement mis sur la prestation aux JO avec un top 8 comme base de réussite ou non."

Conscient des forces et des faiblesses de nos représentants, Philippe Heck se veut réaliste, précisant que ce fut un miracle de voir Thierry Langer participer à ces Jeux de Pékin après avoir été victime, le… 23 décembre, d’une fracture du pied, dont il fut opéré. Tourner la page et en ouvrir une autre, tel est désormais le défi du président d’une fédération nationale, actuellement représentée par la Fédération francophone belge de Ski, côté francophone. Et pour cause : en Belgique francophone, on dénombre deux clubs et trente licenciés, pratiquants, dans la région de Malmedy alors qu’il y en a quatre en Communauté germanophone, dont émanent Thierry Langer et Pjotr Dielen (réserviste pour notre relais olympique).

"Le problème du biathlon est que c’est un sport d’élite. Et non de masse comme le ski de fond, par exemple. Il n’existe que des compétitions internationales de haut niveau, pour lesquelles il faut être talentueux, discipliné et motivé. Mais, depuis quatre ou cinq ans, le cross-biathlon (course et tir), dans la région liégeoise, est susceptible de susciter des vocations. Un challenge a d’ailleurs été créé par le club ‘Biathlon d’été’ avec cinq ou six manches et plus de trois cents participants au départ de chacune, la demande finissant par dépasser l’offre ! Côté néerlandophone, il y a également le club multisport ‘Fros’ qui a mis sur pied un challenge de cross biathlon et en association avec ces deux clubs, la fédé nationale organise depuis l’an dernier un championnat de Belgique de cross biathlon. C’est donc un défi d’encourager les jeunes, de détecter les talents, pour alimenter notre vivier."

Discipline passionnante, le biathlon bénéficie d’un bon suivi médiatique, notamment en Allemagne, en France et dans les pays scandinaves, et la fédé internationale pousse la Belgique à développer ses activités, malgré un manque évident de neige, obligeant les meilleurs à s’expatrier pour s’entraîner.

Avec le soutien financier de la Communauté germanophone (Ostbelgien), la fédération nationale dispose désormais d’une magnifique infrastructure à Elsenborn.

"Il y a, en effet, un stade de biathlon avec un pas de tir de 16 cibles et un parcours de ski, à roulettes, de 1,3 km où nous pouvons donc nous entraîner, mais aussi organiser des compétitions. Manque, bien sûr, la neige, que l’on trouve à l’étranger. Cette année, nous n’avons pu skier que pendant deux semaines en Belgique…"

Objectif JO 2026 !

À peine de retour de Pékin, le président de la fédération nationale de biathlon a déjà la tête à Milan-Cortina 2026 ! Mais avec qui ? Tom Lahaye-Goffart ayant mis fin à sa carrière, nos autres Olympiens entrent en ligne de compte. Tous deux âgés de 30 ans, Florent Claude et Thierry Langer envisagent logiquement leur avenir année par année. Mais ils devraient emmener notre relais. Avec eux, César Beauvais et Pjotr Dielen (21 et 22 ans) peuvent être alignés en Coupe du monde pour maintenir la Belgique dans le top 20 mondial pour les Jeux.

"Nous étions 17e l’an dernier mais, avec le Covid-19 et la blessure de Thierry Langer, nous avons reculé à la 22e place ! précise Philippe Heck. Qu’à cela ne tienne, notre ambition est bien d’aligner un relais dans quatre ans, en Italie. Il y a des jeunes qui percent, à l’image de Sam Parmentier. Tout comme, côté féminin, derrière Lotte Lie, il y a Manon Gabriel… Vous savez, quand nous avons mis en place ce ‘projet Biathlon’, nous avons travaillé sur sa durabilité, avec une vision à long terme. Initié avec l’arrivée de Michael Roesch en 2013, il ne s’est pas arrêté avec sa fin de carrière en 2019. Tout comme il ne s’arrêtera pas quand Florent Claude mettra, à son tour, un terme à son parcours sportif ! L’Adeps l’a compris : le biathlon est un sport pouvant amener des Belges aux JO. Il faut maintenant qu’ils y prestent ! Et ce, dans un pays où il n’y a pas de véritable culture des sports d’hiver, faute de neige et de montagnes."