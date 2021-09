Partenaire depuis cinq ans des Comités olympique (COIB) et paralympique (BPC) belges, le groupe IPM, qui édite La DH-Les Sports +, mais aussi La Libre ou L’Avenir notamment, a accompagné les exploits de nos athlètes à Tokyo avec un immense plaisir. Nous sommes désormais heureux, et fiers, de soutenir également les missions de l’Adeps, et d’être de la sorte présents aux côtés de tous ceux qui, à tous les niveaux, dans toutes les fonctions, se bougent pour le sport francophone.

L’Administration générale du Sport (l’Adeps) a pour mission de promouvoir, d’organiser, d’encourager et d’encadrer des activités physiques et sportives auprès de la population francophone de Wallonie et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Une phrase qui résume l’ampleur de la tâche, et la diversité des objectifs poursuivis par l’Adeps. Du "sport pour tous" au sens large, au soutien à nos sportifs de haut niveau, en passant notamment par l’aide aux acteurs de terrain (fédés, clubs…) ou par la formation des encadrants, le service des sports de la FWB est sur tous les fronts. Un acteur de référence de l’activité physique et sportive depuis 1969, dont nous avons tous, un jour, profité de l’action : à l’école, via les Points verts (marches Adeps, etc.), les stages, les infrastructures (centre Adeps, etc.)… mais aussi en vibrant aux exploits de nos sportifs, comme ce fut le cas aux récents Jeux de Tokyo, car la plupart n’auraient pas atteint un tel niveau de performance sans son soutien.

Dans le nouveau plan quinquennal (2020-2025) de l’Adeps, la FWB veut mettre l’accent sur trois priorités :

Partir à la conquête de nouveaux publics (publics précarisés, en situation de handicap, femmes…). Renforcer le rôle et la présence des sportifs (et acteurs du sport) de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la scène internationale en vue des Jeux olympiques et paralympiques 2024 de Paris. Se positionner par rapport aux nouveaux défis de la société (pratique libre respectueuse de l’environnement, parité homme-femme, etc.)

Des objectifs, et des missions, que La DH-Les Sports + accompagnera avec fierté.

L'édito d'Alain Laitat

Administrateur Général du sport à la fédération Wallonie-Bruxelles

Le mouvement sportif a besoin de vous !

L’importance du sport et de l’activité physique n’a jamais été autant soulignée que lors de la crise sanitaire que nous vivons. Véritable soupape de décompression pour certains, moyen infaillible pour préserver une bonne forme physique pour d’autres, la pratique sportive s’est avérée être un allié santé pour tous. Au-delà du bien-être psychique et physique, le sport est aussi un vecteur de lien social et d’intégration. La ferveur autour de l’Euro 2020 et des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en ont d’ailleurs récemment témoigné !

Partenaire historique des clubs et des fédérations sportives, l’Adeps est aussi largement réputée pour les activités qu’elle organise pour le grand public. À l’Adeps, on croit fermement que le sport est l’affaire de tous, qu’on vise la compétition ou que l’on cherche à se défouler pour le plaisir. Il n’y a pas d’âge, ni de condition physique à avoir pour débuter. L’important est de se mettre en mouvement, durablement, quelle que soit sa motivation.

L’Adeps œuvre, depuis sa création, à la promotion du sport pour tous et au soutien du sport de haut niveau en Fédération Wallonie-Bruxelles. Aujourd’hui, c’est avec une grande fierté que le groupe IPM et l’Adeps annoncent la mise en place d’un partenariat de deux ans pour promouvoir ensemble et au plus grand nombre l’actualité et les bienfaits multiples du sport.

C’est en sa qualité de service public que l’Adeps souhaite aussi profiter de ce numéro spécial pour faire un appel de mobilisation aux bénévoles pour s’engager massivement à soutenir les activités des clubs sportifs qui ont particulièrement souffert de la crise. Que ce soit en qualité d’arbitres, de moniteurs sportifs ou pour donner un coup de main ponctuel, le mouvement sportif a besoin de vous !